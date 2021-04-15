ليلى شندول: سعيدة بمقابلتي للرئيس التونسي وبنجاح "وادي الجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة والإعلامية ليلى شندول، عن سعادتها الكبيرة باللقاء الذي جمعها بالرئيس التونسي في السفارة التونسية بالقاهرة، رفقة مجموعة من النجوم التوانسة، بينهم: درة زروق ونجيب بلحسن.

ليلى عُرض لها مؤخرا مسلسل "وادي الجن" الذي كتبته ورشة عمل مكونة من منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وأعربت عن سعادتها بنجاح الموسم الأول.

وتدور أحداث المسلسل الذي تم تصويره بتقنية الصور المنتجة بواسطة الكمبيوتر CGI و VFX، بين مصر والسعودية، لمجموعة من الشباب تقودهم الصدفة لأن يتورطوا في مغامرة شديدة المخاطر ليواجهوا تحديات غير متوقعة في عالم لم يتخيلوا قط أنه قريب من عالمهم بهذه الدرجة.

"وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، منتج منفذ شركة أي برودكشن، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبدالرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سينتيا خليفة، كما جسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب، منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك.

ليلى مذيعة سابقة في قناة دريم ممثلة وموديل قدمت العديد من الأعمال الفنية بتونس.