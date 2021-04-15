فن ومشاهير

هل ياسمين عبد العزيز حامل؟

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: لاحظ المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنانة ياسمين عبد العزيز بدت وكأنها قد اكستبت وزناً في أولى حلقات مسلسلها الرمضاني “اللي ملوش كبير”، والذي تشارك بطولته لأول مرة زوجها الفنان أحمد العوضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مختلفة لها من مشاهدها التي ظهرت فيها بوزن زائد، مما أثار تكهنات حول حملها، رغم نفيها هي وزوجها لأكثر من مرة.

وتفاعل الجمهور مع صور ياسمين وانهالت التعليقات:”ياسمين وزنها زائد كثيراَ، ياسمين وزنها زائد قوي في المسلسل، هناك سؤال أريد الجواب عليه هو ياسمين فعلا وزنها زائد ولا أنا أعاني من ضعف في نظري، هي ياسمين حامل”.

مسلسل “اللي ملوش كبير” تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة “سينرجي”، وبطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغني، ودنيا عبد العزيز، ومجموعة كبيرة من النجوم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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