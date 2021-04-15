التفاصيل الكاملة لأزمة انسحاب أحمد السعدني من “كله بالحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أثار الفنان المصري أحمد السعدني أزمة خلال الأيام الماضية مع بدء عرض مسلسله الجديد “كله بالحب”، الذي تقوم ببطولته النجمة زينة، وذلك بعد تهديده بعدم استكمال تصوير المسلسل بسبب طريقة وضع اسمه على التتر بشكل لم يعتبره مناسباً، بالإضافة إلى تكرار اسم زينة على التتر.

وعلمت “زهرة الخليج” أن السبب الحقيقي وراء تهديد السعدني بالانسحاب في أول أيام عرض المسلسل، هو طلبه كتابة اسمه أولاً على التتر، وهو ما رفضته الشركة المنتجة، بعدها افتعل السعدني عدة أزمات وتم احتواؤها، وآخرها التهديد بالانسحاب.

وعن تفاصيل الأزمة، كشف مصدر داخل المسلسل أن “الخلاف بدأ مبكراً بين أحمد السعدني وطاقم العمل بسبب عدم التزامه المتكرر بمواعيد التصوير، وهو ما عطّل التصوير عدة مرات رغم أن المسلسل كان متأخراً من الأساس ولم يحتمل تعطيل مشهد واحد”، وأضاف المصدر “أن السعدني تحجج قبل بدء موسم رمضان بأسبوعين، أثناء التصوير بأن مساعده مصاب، ويجب أن يصطحبه إلى المستشفى، لكن صناع المسلسل اكتشفوا أن هذا لم يحدث، وأن السعدني ترك التصوير لمدة يومين من دون داعٍ”.

وتابع المصدر شارحاً أن الفنانة زينة احتوت الأزمة الأخيرة بعد عرض الحلقة الأولى، عندما حدث خطأ في طريقة كتابة التتر، وتكرار اسم بطلة العمل ثلاث مرات، إلا أن صناع العمل فوجئوا بخروج أحمد السعدني على صفحته الشخصية على “فيسبوك” وإعلانه الانسحاب من المسلسل ومهاجمة القائمين على العمل.

يذكر أن هذه ليست الأزمة الأولى للفنان أحمد السعدني، إذ انسحب العام الماضي من مسلسل “زي الشمس” للفنانة دينا الشربيني بعد تصوير عشر حلقات من العمل.