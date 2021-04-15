جينيفر لوبيز وأليكس رودريغز يعلنان رسمياً إنفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعد علاقة دامت لـ 4 سنوات وخطوبة دامت سنتين، أعلنت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ وخطيبها اللاعب الرياضي السابق أليكس رودريغز إنفصالهما ببيان رسمي.

وأعلنت مجلة “بيبول” عن انفصال الثنائي، وكتبت المجلة في صفحتها الرسمية على موقع “إنستغرام”: “جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز يعلنون رسميًا إنهاء العلاقة بعدأسابيع من محاولة حل المشكلات السابقة. أصدر الاثنان في بيان مشترك “أدركنا أننا أفضل كأصدقاء ونتطلع إلى البقاء كذلك”. “نتمنى لأفضل لبعضنا البعض ولأطفال بعضنا البعض”.

وكانت جينيفر لوبيز قد تزوجت 3 مرات في السابق ولها توأم من زوجها الثالث الفنان مارك أنتوني أما أليكس فكانا متزوجاً أيضاً وله ابنتان.