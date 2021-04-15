شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ينشر صورة تصدر "نسل الأغرب" تريند يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد السقا أن مسلسل "نسل الأغراب" تريند رقم واحدة علي اليوتيوب، حيث نشر صورة من تصدر المسلسل علي الانستجرام الخاص به وعلي عليها بـ "الحمد الله".

ويحقق مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة نجاحا كبيرا فور عرض أول حلقتين منه، حيث يتصدر تريندات مواقع التواصل الإجتماعي محققا مشاهدات عالية في السباق الرمضاني الحالي، ولكن اكثر ما يثير التساؤلات لدي رواد مواقع التواصل الإجتماعي هو علاقة القرابة بين أبطاله، حيث تمثل شخصيات المسلسل عائلة واحدة ولكنها عائلة متفرعة مما يشعر المشاهدين ببعض الحيرة.

بوستر نسل الاغراب

وتبدأ شجرة العائلة بالجد "رجب الغريب" لديه ٤ أبناء، والد غفران "امير كرارة" الذي أظهره المخرج محمد سامي فى أولي حلقات المسلسل بصورة النجم الراحل نور الشريف، ووالد عساف "أحمد السقا" والذي ظهر أيضا بصورة النجم الراحل محمود مرسي، ووالد علي وجليلة والعمدة حسيب"دياب ومي عمر وإدوارد"، والأبن الرابع وهي شخصية "محفوظ" وابنه مصطفى.

صورة محمود مرسي

صورة نور الشريف

وبذلك يتضح أن طرفي الصراع بالمسلسل "غفران" و"عساف" تجمع بينهما صلة قرابة بأنهما أبناء عم، والتي تفسر الأحداث بكل حلقة عن الصراعات والخلافات الشديدة بينهما.

ابطال نسل الاغراب

أما شخصية "جليلة" التي تجسدها النجمة "مي عمر" فهي شخصية متشعبة، فهي في البداية ابنة عم وخال عساف وغفران، وبعد ذلك تزوجت "عساف" وانجبت منه "حمزة"، وبعد دخوله السجن انفصلت عنه وتزوجت "غفران" وأنجبت منه "سليم".

جليلة

امير كرلرة ومي عمر

والفرع الأصغر متمثل في الأبناء، ولعساف ابن وهو "حمزة" ابنه من "جليلة"، والذي يلعب دوره الفنان أحمد مالك، ولغفران ابن وهو "سليم" والذي يلعب دوره الفنان الشاب أحمد داش.

احمد مالك واحمد داش

ويترقب متابعو مسلسل نسل الأغراب في الحلقات المقبلة، حربا شديدة، وذلك بعد أن كشفت أحداث المسلسل عن العداوة والثأر الواقع بين غفران الغريب (أمير كرارة)، وعساف الغريب (أحمد السقا)، الذي خرج من السجن بعد الحبس لـ مدة 20 عاماً، حيث سيعود الأخير للصراع مع غفران، الذي حصل على زوجة عساف (مي عمر) وابنه حمزة (أحمد مالك).

احمد مالك

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.