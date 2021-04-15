شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ذا فويس كيدز أحمد السيسى يطرح أغنية "أهلاً رمضان"احتفالا بالشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الطفل أحمد السيسى، نجم ذا فويس كيدز، أغنيته الجديدة، التي طرحت تحت اسم "أهلا رمضان"، وذلك احتفالا بالشهرالكريم، الأغنية من كلمات وألحان عمرو السيسي، وتوزيع إسلام الشريف، هندسة صوتية محمد فتحي، عازف قانون راجي كمال.



أحمد السيسى

من ناحية أخرى طرح أحمد السيسى مؤخرا كليب "أحلامى بسيطة"، من إخراج هشام عبد العزيز، والأغنية من كلمات وألحان عمرو السيسى، وتوزيع وجدي الفاوي، وطرح "ماما"، من كلمات الشاعر أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامة سامى، ومكس وماستر ماهر صلاح.



أحمد السيسى

يذكر أن أحمد السيسي، نجم ذا فويس كيدز شارك النجم الكبير تامر حسني من خلال كليب الله شاهد، والكليب من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، وشارك أيضًا مع على ربيع في مسلسله قبل الأخير"فكرة بمليون جنيه".