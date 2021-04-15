هندية تقاضي الأمير هاري بعد مخالفته وعده بالزواج منها

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

الأمير هارى

زعمت المحامية الهندية ​بالويندر كاور​، في التماس تم تقديمه بمحكمة البنجاب وهاريانا العليا أن ​الأمير هارى تواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد فترة من الوقت أخبرها أنه يريد الزواج منها.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كاور تقدّمت بشكوى إلى المحكمة ضد الأمير هاري لمخالفته بوعده لها، كما طلبت من السلطات الهندية إصدار مذكرة توقيف دولية، حتى تتمكن الشرطة والمملكة المتحدة من إلقاء القبض عليه، وقد يُجبر على الوفاء بوعده، والزواج منها "من دون المزيد من التأخير".

ورفضت المحكمة طلب كاور قائلة إنه لم يثبت أنها كانت تتحدث مع الأمير هاري، وحذرتها من مخاطر الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت كاور الى أنها إتخذت خطوة مترددة باللجوء إلى المحكمة، بعد أن بعثت رسالة إلى والد هاري، الأمير تشارلز، وأبلغته أنها كانت مخطوبة لهاري، وأن إبنه لم يفِ بوعده ويتزوجها.