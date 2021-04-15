فيفي عبده توجه رسالة إلى جمهورها من المستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت فيفي عبده على توجيه رسالة إلى جمهورها أثناء وجودها في المستشفى، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية يوم الإثنين الماضي.

ونشرت فيفي عبده التي تخضع للعلاج في أحد المستشفيات صورة لها عبر حسابها في أنستقرام.





وكتبت فيفي (67 عاماً): "صباح الخير من المستشفى بقولكم وحشتوني أوي، وبحبكم أوي خمسة أمواه".

وكانت فيفي عبده نشرت خلال الأيام الماضية عبر صفحتها في "فيسبوك" مقطع فيديو كشفت من خلاله عن خضوعها للجراحة.





وكتبت حينها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية ادعولي بحق الشهر الكريم.. كل اللي بيحبوني يدعولي و اللي بيكرهوني الله يسامحهم.. كل سنة وانتم طيبين و بخير رمضان كريم".