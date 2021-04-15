ماريتا الحلاني لـ”صوت بيروت انترناشونال”: كواليس مسلسل 2020 كانت ممتعة وعلمتني الكثير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 5 ثواني

ماريتا الحلاني هي ابنة فنان و فارس في عالم الغناء العربي ورثت عنه الفن لكنها شقت طريقها بعيدا عن والدها عاصي الحلاني . تحب الغناء والتمثيل وقدمت مجموعة من الاغنيات وحاليا يتابعها المشاهدون في مسلسل 2020 بطولة نادين نجيم وقصي الخولي الذي يعرض على 10 قنوات تلفزيونية عربية في رمضان. وقد لاقت شخصية “سعاد” التي تقدمها ماريتا الحلاني قبولا عند الناس ضمن احداث المسلسل فماذا تقول عن هذا العمل لـ”صوت بيروت انترناشونال ” عندما قرات نص مسلسل 2020 اعجبتني القصة وكنت متحمسة جدا له بعيدا عن دوري فيه وانا انتظر عرضه منذ سنة والحمد الله ان الناس احبوه من الحلقة الاولى لان كل ابطاله يقدمون ادوارا لم يألفها الجمهور منهم وشخصية “سعاد” هي اول دور تمثيلي لي وانا متوجسة منه رغم حماسي له. وتضيف “خلفية شخصية “سعاد” هي انها فتاة عاشت في ظروف صعبة جدا وماضيها مؤلم ما اضطرها الى القيام باشياء غير جيدة من اجل ان تعيش بكرامة وفي الحلقات المقبلة سيتابع الناس اخطاء كثيرة لها لكنها انسانة طيبة من الداخل”. وتتابع ماريتا حديثها عن كواليس التصوير قائلة “الكواليس كانت جميلة جدا واستمتعت بكل لحظة وتعرفت على مجموعة من الممثلين المميزين وكل فريق العمل كان رائعا واعتبرها تجربة مميزة جدا وتعلمت منها واكتشفت نفسي في مجال التمثيل.

ماريتا الحلاني

وعن الاعمال التي ستتابعها في رمضان تقول “المنافسة قوية وهناك عددا كبيرا من الاعمال القوية واذا لم يتسن لي حضورها حتما بعد انتهاء شهر رمضان ساتابعها لأنني سأكون مشغولة بتصوير مسلسل “الحي الشعبي” الذي سيعرض في الخريف المقبل اذ تم تاجيله بسبب جائحة كورونا اذ توقف التصوير اكثر من مرة وهذا التاجيل يعطي العمل حقه في التصوير اما تفاصيله فتوضح ماريتا انه يتناول قصة “سيرينا التي العب دورها وهي فتاة تعيش في منطقة شعبية وبسيطة وتعمل في بيع الزهور واوراق اليانصيب في الشارع كي تعيل عائلتها وتمر بظروف عدة الى ان يحدث امرا ما يقلب حياتها رأسا على عقب ونرى المشاكل التي تمر بها وطيعا يوجد قصص ثانية مختلفة في العمل يتم مناقشتها في اطار يشبه الواقع الذي نعيشه في لبنان.

وبشأن دخولها مجال التمثيل والغناء تؤكد “منذ الصغر وانا احب هذين المجالين لكن بما ان والدي المطرب عاصي الحلاني فكنت اقرب الى الموسيقى والغناء ولم اكن اعرف شيئا عن مجال التمثيل وكان قد عرض علي اكثر من عمل لكنني كنت اخاف من خوض التجربة لانني خجولة لكن عندما بدأت انشر مقاطع تمثيلية كوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي واحبني الناس قررت ان آخذ دروسا في التمثيل وتطورت موهبتي مع مرور الايام كما ان تجربة مسلسل 2020 علمتني جدا ثم جاء مسلسل “الحي الشعبي”. ليزيد خبرتي . ورغم ذلك لن ابتعد عن الغناء فانا بصدد التحضير لاغنية مصرية كما اؤدي شارة مسلسل “الحي الشعبي” واتمنى ان اقدم في المستقبل عملا استعراضيا يجمع بين الغناء والتمثيل لانها ستكون تجربة ممتعة