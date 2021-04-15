مصطفي قمر يقاضي القائمين على برنامج المقالب “خمس نجوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: عبر الفنان المصري مصطفى قمر عن غضبه من القائمين على برنامج “خمس نجوم”، منوهاً بأنه لم يجد أمامه حلاً سوى اللجوء للقضاء، كونهم لم يحفظوا قيمته وتاريخه الفني، سواء في طرح البوسترات الدعائية أو البرومو الخاص بالعمل.

ووثق مصطفى قمر، مقطع فيديو عبر حسابه على “فيسبوك”، أكد فيه أنه كلف المحامي الخاص به ياسر قنطوش للبدء في إجراءات التقاضي، بسبب عدم الالتزام من جانب الشركة المنتجة بالشروط.

وتكمن الأزمة بحسب مصطفى قمر في الإعلانات التي تم عرضها في الشوارع، وكذلك التريلر والبرومو، مبيناً أنهم جاءوا على عكس ما تم الاتفاق عليه في التعاقد، حيث أبدى عدم إعجابه بكل شيء وهو ما تسبب في خذلانه.

وترك مصطفى قمر تعليقاً على الفيديو قال فيه إن حديثه موجه لمنتجي برنامج “فايڤ ستارز”، منوهاً بأنه اعتقد أنه يتعامل مع كيان يقدر قيمة الفنانين ويحفظ مكانتهم ويقدر تاريخهم الكبير في الفن والنجاح.

وشدد على أن القائمين على البرنامج، أشعروه بخيبة ظن وهو ما تسبب في حالة من الحزن والاندهاش لديه، مما دفعه بالتعليق على التصرف الذي وصفه بغير المسؤول بل يقترب إلى حد المهزلة.

ونوه مصطفى قمر بأن ما حدث قد يدفعه للتدقيق في معاملاته المستقبلية ولن ينتظر طويلاً لتصحيح هذا الخطأ.

يذكر أن برنامج “5 نجوم” عبارة عن برنامج كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، حيث يتعرض خلاله الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة، يشارك في تقديمه مصطفى قمر وغادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي.