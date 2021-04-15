شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل"ضد الكسر" الحلقة 2..الشكوك تزداد حول تورط محمد فراج فى قتل نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد الشكوك حول الفنان محمد فراج - كريم زوج سلمى - نيللى كريم خلال أحداث الحلقة 2 من مسلسل "ضد الكسر" الذى يذاع على قناة cbc، وتواصل الشرطة فى التحقيقات عما حدث لسلمى، بعد اكتشاف أن كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا قد تم فصلها والعثور على سيارته في تسجيلات كاميرات الكومباوند في موعد يؤكد أن ما قاله كريم - محمد فراج لفرد الأمن حول وجوده في اجتماع بالتجمع وقت وقوع الحادث غير صحيح.



مشهد من المسلسل

وتوالت الأحداث بشكوك لقاء الخميسي - "نادين" فى محمد فراج - "كريم"، وسألته إذا كان له دخل فى أمر سلمى - نيللى كريم، مما أكد لها أنه ليس له علاقه بالأمر وتركها وغادر المستشفى.

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.