ابنة الملكة إليزابيث تظهر للمرة الأولى منذ وفاة والدها: “كان معلمي وسندي وناقدي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ظهرت الأميرة آن، ابنة الملكة إليزابيث والأمير الراحل فيليب، علناً للمرة الأولى منذ وفاة والدها الأسبوع الماضي، عن 99 عاماً في قلعة وندسور، يوم الجمعة.و

وصلت الأميرة آن (70 عاماً) وهي متشحة بالسواد، وتضع نظارة شمسية، إلى نادي اليخوت الملكي في كاوز بجزيرة وايت.

وقالت الأميرة في بيان، الأحد: “والدي كان معلمي وسندي وناقدي أيضاً، ولكن ما شكله من نموذج عن حياة عاشها صاحبها طولاً وعرضاً والعطاء عن طيب خاطر هو أكثر ما أردت أن اقتدي به”. وتابعت قائلة: “سنفتقده لكنه ترك إرثاً يلهمنا جميعاً”.