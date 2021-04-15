بوراك أوزجفيت وفهرية أفجين يحتفلان بعيد ابنهما كاران

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: احتفل الزوجان بوراك أوزجفيت وفهرية أفجين بعيد ميلاد ابنهما كاران الثاني، في احتفال عائليّ ضم بعض الأصدقاء. ونشرت فهرية صوراً من الاحتفال عبر حسابها في “انستغرام”، وقالت: “لنضحك دائماً، متعانقين بشدة، لتكن سنواتنا مليئة بالمرح، من الجيد أنك وُلدت يا ابني العزيز”.

أما بوراك، فقال لمناسبة عيد ميلاد ابنه: “رجلي، لتكن سنواتنا مليئة بالصحة والسلام”.

كما قدّمت شقيقة فهرية معايدة لكاران عبر “إنستغرام” قالت فيها: “عيد ميلاد سعيد، ليكن عمرك طويلاً يا من جمّلت حياتنا، أحبك كثيراً يا كاراني”.

وقام متابعو الزوجين بوراك وفهرية بالتبرّع لعدد من الجمعيات الخيرية كهدية لمناسبة عيد ميلاد كاران، ومنها تبرع لليونسيف بجرعات تطعيم للحصبة لـ120 طفلاً، ولجمعية اكتشاف المواهب للأطفال اليتامى ومن يعانون أوضاعاً مالية صعبة، وجمعية مرضى السرطان والتبرع لصالح جمعية أطفال لمواصلة تعليمهم عن بعد.

وشكر بوراك وفهرية المتبرّعين، وقالا: “كل من تبرّع باسم كاران في يوم ميلاده، الشكر لا يكفيكم، نحبّكم”.