تعليق لأحمد فلوكس بشأن مسلسل “الاختيار 2” يشعل الغضب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أحدث الفنان المصري أحمد فلوكس حالة من الغضب بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمه عدد من متابعي حسابه في “انستغرام”، على خلفية تدوينه منشوراً وصف فيه مسلسل “الاختيار 2” الذي يعرض في سباق دراما رمضان الجاري، بأنه من الأعمال الحلال، عكس بعض الأعمال الفنية الأخرى والتي وصفها بالمحرمة.

ورفض الجمهور ذلك التشبيه بعدما اعتبر أن الفن مثل أي مهنة فيها الحلال وفيها الحرام، منوهاً بأن الاختيار هو حلال هذه المهنة والحلال الممتع الحقيقي اللازم.

وعبر أحمد فلوكس عن عشقه لمخرج مسلسل “الاختيار 2” بيتر ميمي وكاتبه هاني سرحان، مبدياً إعجابه بالفنان المصري أحمد مكي، مشيراً إلى أنه أصبح في مكانه الحقيقي بعد هذا المسلسل، وكذلك عشقه الأبدي للفنان كريم عبد العزيز، مختتماً: “برافو ومبروك ليكم ولينا”.

وحظي منشور أحمد فلوكس بتفاعل واسع بين المتابعين، حتى أن أحدهم ترك تعليقاً قال فيه: “سؤال بس معلش هو تطلع مين حضرتك عشان تقول ده حلال وده حرام”، ليرد بقوله: “خليك في حالك”.

مسلسل “الاختيار 2″، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، عمرو عبدالجليل، مراد مكرم، محمد فراج وخالد النبوي وإياد نصار وأشرف عبدالباقي، المسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.