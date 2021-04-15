ياسر جلال يعلق على خطأ الهاتف المقلوب.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حسم الفنان المصري ياسر جلال حالة الجدل التي استمرت بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره في مشهد ضمن مسلسله “ضل راجل” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني، كاشفاً عن وجود خطأ حيث كان ممسكاً الهاتف بشكل مقلوب لحظة التصوير.

وأصدر جلال بياناً رسمياً تحدث فيه عن ملاحظة أحد رواد التواصل الاجتماعي للخطأ خلال مشهد الميكروباص، عندما كان يهاتف زوجته في العمل (الفنانة المصرية نيرمين الفقي). وأوضح في بيانه أنه من الوارد أن تكون هناك مشاهد للهواتف في المسلسلات، ووقتها يقوم مُساعد المخرج بالاتصال بالممثل ويتلو عليه الحوار الخاص بالمشهد على الهاتف، ويتحدث معه وهو يجسد المشهد على الجانب الآخر.

وأضاف جلال في بيانه، أنه وأثناء تجسيد المشهد كان يسمع مساعد المخرج يرد عليه، وكان المشهد مليئ بالحركة ويوجد ركاب ينزلون والسيارة تتحرك وهو يقوم وينزل أيضاً. واعترف جلال بالخطأ، موضحاً أنه من الوارد أن يحدث بأن يكون ممسكاً الهاتف بشكل مقلوب، لكنه في ذات الوقت يسمع المكالمة ويسمع صوت مساعد المخرج وهو يرد عليه.

ونوه جلال إلى أن الغرض من المشهد ككل هو سماع ما يملى عليه، ليجسد المشهد بشكل صحيح لأنه من الوارد أن يكون هناك مكالمة، ولا تكون السماعة بالقرب من الأذن وقد تسمع مكالمة لشخص بجانبك رغم أنك لست ممسكاً بالهاتف.

وتمنى جلال أن يحظى العمل بإعجاب الجمهور، مبيناً أنه رغب في توضيح الأمر احتراماً لهم، ولكشف المعلومة عند التصوير، واعداً المشاهدين يكون العمل على مستوى جيد، كونه يناقش قضية مهمة وفي إطار ممتع وجميل.

يشارك ياسر جلال بطولة مسلسل “ضل راجل” اللبنانية نور، ومحمود عبد المغني، ونيرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.