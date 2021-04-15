صابر الرباعي يخرج عن وعيه في برنامج “5 نجوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: خالف النجم التونسي صابر الرباعي ردود الفعل المتوقعة في أولى فقرات برنامج المقالب “خمس نجوم”، حيث قابل مقلب القيادة بسرعة عالية، بالغناء والضحك مع الفنان المصري مصطفى قمر، وذلك قبل أن يخرج عن وعيه في الفقرة التالية. وفاجأت الفنانة المصرية غادة عادل الفنان الرباعي بالتحدث باللهجة المغربية وهو ما أثار إعجاب واندهاش الرباعي من طريقة أدائها وذلك عند قيادته للسيارة وبجانبه الفنانة اللبنانية نور.

وفي الفقرة التالية من البرنامج، وهي الفقرة الأكثر خطراً وحماساً في المقلب، تولى صابر الرباعي قيادة إحدى السيارات ومعه نور ومصطفى قمر، وفي السيارة الأخرى غادة عادل، وانحرفت سيارة غادة لتصطدم بباب زجاجي وتحطمه.

وخرجت غادة من السيارة صارخة بأن وجهها تشوه بسبب الحادث، هذا بخلاف أن السيارة صدمت أحد الأشخاص، قبل أن تنشب فيه النيران ويظهر له شقيق يصرخ في وجه الرباعي بأنه قتل أخيه، وحاول هذا الشخص التعدي على صابر الرباعي ونور، إلا أن الرباعي وقف أمامه لحماية نور من خطر ما يمسكه من سلاح أبيض.

وبدت صعوبة تلك الفقرة، في انشغال صابر الرباعي في همّين أولهما زميلته غادة عادل التي تصرخ وتطلب منه رعاية أبنائها ويرد عليها بقوله: “دا وقت أولادك”، وثانيهما الشخص الذي يحمل سلاحاً أبيض ويريد المشاجرة مع الرباعي.

وهرب صابر الرباعي ومعه نور ومصطفى قمر للاحتماء بالسيارة، ليلحق به الشخص الذي يجري بالعصا وراءه، وهو يصرخ قائلاً: “أخويا مات”، وما أن ركب الرباعي السيارة حتى وصل من يطارده خلفه وظل يضرب في زجاجها الأمامي حتى كسره، وسط حالة من الفزع والخوف الشديد التي ألمت بصابر الرباعي خوفاً على حياته.

وأظهر الرباعي شجاعة كبيرة عند اعتداء أحد أفراد المقلب على السيارة التي يركبها برفقة نور، حيث خرج عن وعيه ودفعه ذلك للنزول من السيارة لإيقافه عند حده، وألقاه على الأرض ليحاول تهدئته، وفي هذه اللحظة جاءت غادة عادل ومصطفى قمر وهما يغنيان أغنية “سوق على مهلك سوق” كاشفين بذلك عن المقلب الذي وقع فيه.

وقابل الرباعي كشف المقلب بدهشة كبيرة محاولاً فهم ما يحدث كما أنه مازح مصطفى قمر ماسكاً بيده محاولاً ضربه.