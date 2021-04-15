الممثلة الكورية “هان يي ري” تشق طريقها لهوليوود وهذا أول تعاقد لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تشهد الممثلة الكورية “هان يي ري” نجاحاً كبيراً في مسيرتها بعد مشاركتها في الفيلم الكوري الأميركي “ميناري”، والذي أصبح بمثابة تذكرتها لعالم هوليوود.

أُصدر الفيلم خلال شهر فبراير الماضي، وكان له أصداءً واسعة وحقق نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم، وتم ترشيح نجوم الفيلم وتكريم العديد منهم، كما حصلت النجمة ” يون يوه جونغ” مؤخراً على جائزتي SAG وجائزة BAFTA كأفضل ممثلة مساعدة في الفيلم.

وتحظى “هان يي ري” (36 عاماً) بقاعدة جماهيرية كبيرة في كوريا الجنوبية، وسلط النجاح الكبير للفيلم، الضوء عليها ليضعها على أولى درجات سلم العالمية من باب هوليوود.

إذ يجدر بالذكر أن أداء “هان يي” لاقى استحساناً كبيراً بين خبراء هوليوود، وحسبما ذكرته مجلة “كوريا بوو”، لفتت الممثلة الكورية الجنوبية أنظار Echo Lake Entertainment، إحدى أبرز شركات الإنتاج في الولايات المتحدة وذات خبرة في المجال على مدار 25 عاماً.

وقال متحدث باسم شركة الإنتاج في بيان عبر الصفحة الرسمية على الإنترنت: “اندهشنا بمهارات هان يي ري القوية والراسخة التي كشفتها في فيلم ميناري، ونحن متحمسون لتمثيل نجمة نؤمن بأنها لن تسيطر على أميركا فقط، بل العالم أجمع”.

تعاقد “هان يي” مع الشركة يعد خطوة كبيرة لا يُستهان بها في مسيرتها، ومتوقع أن تعزز نجاحها، خاصة أن هذه الشركة تمثل أيضاً كلا من النجمتين الشهيرتين “داكوتا” و”إيل” فانينغ.