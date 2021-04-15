شكرا لقرائتكم خبر عن "بنده عليك"..أحدث الأدعية الدينية بصوت أحمد سعد ووائل الفشنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد سعد دعاءً دينيًا جديدًا بمشاركة المطرب وائل الفشنى، بعنوان "بنده عليك"، من كلمات محمد عبد الحميد، وألحان وتوزيع شريف الوسيمى.

ويتناول الدعاء التوكل واللجوء إلى الله، بطلب الهداية والمساعدة على التوبة، والندم على فعل المعاصى، كما تناول أيضا فضل الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.. دعاء "بنده عليك".

كان النجم أحمد سعد قد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "اللى خان"، يتعاون فيها مع الموزع أكرم عادل، وهى من كلمات حسين محمود ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب، وأضاف سعد أن الأغنية تحمل الطابع الدرامى الذى به بعد الملامح التراجيدية.

يذكرأن النجم أحمد سعد يقدم تترات مسلسل "ضل راجل"، للنجم ياسر جلال، والذى يعرض على قناة الحياة، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد صالح.

وطرح أحمد سعد، مؤخرًا كليب أغنية "بناقص" والذى تصدر تريند يوتيوب فى مصر وعدد من الدول العربية منها السعودية والكويت والإمارات وليبيا والأردن، حيث عاد من خلاله إلى لون الغناء العاطفى الدرامى الذى تميز به فى عدد من أغانيه السابقة، وتحكى فكرة الأغنية الجديدة عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طريق الصدفة.

وأحيا أحمد سعد حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية يوم 25 مارس الماضى، ضمن احتفالية تكريم الموسيقار الكبير محمد علي سليمان والشاعر الكبير جمال بخيت، وقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة، بالاضافة لباقة من أغاني نجوم زمن الفن الجميل.