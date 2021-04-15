شكرا لقرائتكم خبر عن ولد وفى فمه ملعقة ذهب.. تفاصيل طفولة عبدالفتاح القصرى فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم ذكرى ميلاد ملك الكوميديا وصاروخ الضحك الفنان الكبير عبدالفتاح القصرى الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 15 إبريل رغم اختلاف المصادر حول سنة ميلاده فبينما أشارت بعض المصادر إلى أنه من مواليد عام 1905 ، أكدت مصادر أخرى أنه ولد عام 1897.

تناول الكثيرون مأساة نهاية حياة ملك الكوميديا عبدالفتاح القصرى وإصابته بالعمى فى نهاية حياته وخيانة زوجته له مع ابنه بالتبنى واستيلائها على كل أملاكه ثم إجباره على طلاقها، بل أنها حبسته بعد اشتداد المرض عليه فى بدروم منزله وأجبرته أن يوقع شاهدا على زواجها من ابنه بالتبنى، وعلى تدهور حال القصرى فى نهاية أيامه.

ولكن قد لا يعلم الكثيرون أن الفنان الكوميدى الكبير الذى جسد شخصية المعلم والحانوتى وشيخ الصيادين الأمى الذى لا يعرف القراءة والكتابة ولد لعائلة ثرية تعمل فى الصاغة وتلقى التعليم فى بداية حياته بمدارس الفرير وأتقن اللغتين الفرنسية والانجليزية.

وفى حوار خاص لليوم السابع كشفت نجلاء القصرى ابنة شقيق الفنان عبدالفتاح القصرى أن عائلته كانت تعمل فى الصاغة بالجمالية، ويمتلك أفرادها ومنهم والده فؤاد القصرى محلات ذهب فى الجمالية، كان جده يتمنى أن يرى حفيدًا فى أسرة قليلة الإنجاب ليمتد به اسمه ويرث صنعة أجداده فى تجارة الذهب.

كان ميلاد عبدالفتاح القصرى يوم فرح للعائلة خاصة الجد، ليصبح الحفيد المدلل المولود وفى فمه ملعقة من ذهب.

ارتبط عبدالفتاح القصرى بجده ومنطقته ارتباطًا شديدًا منذ طفولته، فاختلط بأولاد البلد والتجار والباعة وأصبح يتحدث ويتصرف مثلهم، ويرتدى الجلباب مثلهم ومثل جده.

وأراد والده أن يلحقه بإحدى المدارس التى يتعلم فيها أبناء الطبقة الراقية فألحقه بمدرسة الفرير الفرنسية.

ورغم تفوق القصرى فى الدراسة إلا أنه كان دائم التأخر عن المدرسة بسبب سهره مع أصدقائه على المقاهى، واستمر فى المدرسة حتى أتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية، ثم حسم أمره بعدم الرغبة فى استكمال دراسته.

جمع عبدالفتاح القصرى فى طفولته بين مخالطة أبناء الطبقة الراقية فى المدرسة وبين انتمائه وحبه لأولاد البلد الشعبيين فى الجمالية ومقاهيها وشوارعها، ودائمًا كانت ترجح الكفة الثانية فأحب حياة الباعة والمعلمين وولاد البلد وتأثر بهم، وعمل لفترة مع والده فأظهر خلالها براعة فى التحدث مع الزبائن الأجانب.

تعرف «القصرى» على عدد من فنانى المسرح، وعشق الفن والتمثيل وبدأت محاولاته لاحتراف الفن، فالتحق بعدد من الفرق المسرحية ومنها فرقة فوزى الجزايرلى، وعبدالرحمن رشدى، ولكن هذه الفرق تعثرت وواجهت بعض المشاكل وخلال هذه الفترة ثار غضب والده عليه بسبب تأخره وسهره، ووجد الحل فى أن يزوجه.

وبالفعل تزوج عبدالفتاح القصرى من أولى زوجاته فى أغسطس عام 1916، ولكنه طلقها بسبب عدم الإنجاب واستمر فى طريقه الفنى.

تشير نجلاء القصرى، ابنة شقيق عبدالفتاح القصرى، إلى أن والده غضب عليه وطرده وهدده بالحرمان من الميراث إذا ما استمر فى طريق التمثيل ولكنه أصر على موقفه وعلى استكمال مشواره الفنى.

وأوضحت ابنة شقيق عبدالفتاح القصرى أن عمها كان أكبر إخوته وهم والدها محمد الذى عمل بالصاغة وعمها حسن طبيب بيطرى وعمتها بهية، وأن والدها وعمها حسن أنجبا بينما لم ينجنب عمها الفنان عبدالفتاح القصرى وعمتها بهية.

استمر عبدالفتاح القصرى فى طريق الفن رغم غضب والده والتحق بفرقة جورج أبيض، ثم بفرقة نجيب الريحانى، حيث تألق القصرى وربطتهما علاقة صداقة قوية، وبدأ ابن الجواهرجى طريق الشهرة والنجومية التى رسمها بهيئته وطريقة كلامه وخفة ظله وإيفيهاته وهو يجسد شخصية ابن البلد والحانوتى والمعلم وحقق شهرة واسعة، فى المسرح والسينما.