شكرا لقرائتكم خبر عن هل تلجأ ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضى للتخلص من زوجها فى "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 2 من مسلسل " اللى مالوش كبير"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، وهى تعنيف "عابد" الصاوي لزوجته "غزل" ياسمين عبد العزيز، وتدخل غزل فى حالة انهيار شديدة وتبكي لكرهها الشديد لزوجها "عابد" خالد الصاوي، والتي تزوجته إجباراً من أهلها، رغم أنه يكبرها في العمر بسنوات عديدة.

وتوالت الأحداث بضرب "عابد" خالد الصاوي لـ"غزل" ياسمين والتي لم تستطع الخروج من منزلها بسبب وجهها المشوه، وتقرر أن تطلب الطلاق منه لتتعرض منه للضرب المبرح مرة أخرى فهل ستلجأ غزل - ياسمين عبد العزيز إلى أحمد العوضى - الخديوى لتتخلص من زوجها عابد - خالد الصاوى.

مسلسل "اللى ملوش كبير" يعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحاً و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.