أول تعليق من فيفي عبده بعد خضوعها للجراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في أول تعليق للفنانة فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية يوم الإثنين الماضي، حرصت خلال تواجدها في المستشفى، على توجيه رسالة إلى جمهورها.

فيفي التي تخضع للعلاج في إحدى المستشفيات، نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "صباح الخير من المستشفى بقولكم وحشتوني أوي، وبحبكم أوي خمسة أمواه".

وقوبلت رسالة فيفي ، بالترحيب من جمهورها، إذ علقت متابعة لها :"حمد لله على سلامتك يافوفا، ربنا يكمل شفاكي على خير"، وكتبت أخرى: "ربنا يشفيكي"، و"الله يطول في عمرك و يعطيكي الصحة والعافية - ألف سلامة على قلبك".

وكانت فيفي عبده قد نشرت الأيام الماضية عبر صفحتها في موقع "فيسبوك" مقطع فيديو كشفت من خلاله عن خضوعها للجراحة، وكتبت: "حسبي الله و نعم الوكيل في اللي أداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لأجراء عمليه جراحية ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي و اللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة و انتم طيبين و بخير رمضان كريم".