ندى بسيوني تنعى الكاتب مكرم محمد أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتبت: "بكل حزن وأسى أنعى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته".

ولد مكرم محمد أحمد في 25/06/1935 بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفي محررًا بصحيفة الأخبار ثم مديرًا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريًا باليمن عام 1967 ورئيسا لقسم التحقيقات الصحفية بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام.

عام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور، كما شغل منصب نقيب الصحفيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993، خاض مكرم المعركة الانتخابية على منصب نقيب الصحفيين عام 2007 في منافسة مع رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وحصل فيها على 70% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 3582 صحفيا

وفي عام 2009، فاز مكرم محمد أحمد بمنصب نقيب الصحفيين لفترة ثانية، في انتخابات الإعادة التي أجريت بينه وبين ضياء رشوان الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية حينها ونقيب الصحفيين الحالي

وخلال عام 2017 عينه الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وخاض العديد من المعارك خلال سنوات رئاسته الثلاث للمجلس أبرزها خلافاته مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حينها وكذلك لائحة جزاءات المجلس

وفي عام 2020 تم تغيير تشكيل الهيئات الإعلامية وتولى الكاتب الصحفي كرم جبر رئاسة المجلس بدلا من مكرم الذي عانى صراعا مع المرض بسبب هيموجلوبين الدم، ونُقل إلى المستشفى 4 مرات آخرها منذ بضعة أيام إلى أن أعلنت وفاته اليوم