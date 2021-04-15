"إيه اللي جابها تاني".. أحمد الشامي ينتقد ظهور ميريام فارس في إعلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتقد الفنان أحمد الشامي، ظهور الفنانة اللبنانية ميريام فارس في أحد الإعلانات مع الفنان آسر ياسين.

وكتب "الشامي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "هي مش ميريام فارس قالت إن هي بقى سعرها تقيل على مصر، هو إيه اللي جابها تاني".

وكانت الفنانة اللبنانية قد ردت بمؤتمر صحفي على هامش فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، عن سبب غيابها عن إحياء الحفلات في مصر، قائلة: "قبل الثورة كُنت أحيي أكثر من حفلين وثلاثة أسبوعيًا، لكن بعدها توقفت الحفلات، وفي ذلك الوقت أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي، بصراحة أصبحت تقيلة على مصر ولهذا لم أعد موجودة بكثرة هناك".

وعادت "ميريام" بعدها لتُقدم اعتذارًا إلى الشعب المصري نتيجة الجدل الذي أثارته تصريحاتها، قائلة: "لهجتي اللبنانية فتحت المجال لسوء الفهم".