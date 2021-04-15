شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يسيطر على أحداث الحلقات الأولى من مسلسل "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقى مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم أعجاب الكثير من جمهور نيللى كريم، ويواصلون البحث عن حلقاته عبر جوجل، حيث سيطر الغموض والإثارة على الحلقة الأولى والثانية وخصوصا لغز محاولة قتل سلمى - نيللى كريم، وهل تحريات الشرطة تثبت تورط زوجها محمد فراج - كريم، أم سيكون هناك مفاجأة أخرى ستكشف عنها الحلقات المقبلة.



نيللى كريم

أحداث المسلسل تدور حول حياة سلمى - نيللى كريم، وهي من مشاهير السوشيال ميديا وبالتحديد هي مدونة طعام وتقدم وصفات الأكل إلى المتابعين لها، ومتزوجة من كريم - محمد فراج الذى يمتلك شركة عقارات، وتدور الأحداث بين الحاضر والماضي حول حياة سلمى - نيللى كريم القديمة وماضيها الذي يطاردها، وحياتها الجديدة التي تتعرض فيها لحادث كاد أن يودي بحياتها، وتحاول الشرطة الكشف عن تفاصيل هذا الحادث ومن يقف وراءه.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.