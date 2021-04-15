شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تطمئن جمهورها من المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة فيفي عبده علي طمأنة جمهورها ومتابعيها عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية منذ عدة أيام، بسبب تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية، ونشرت صورة قديمة لها، موجهة رسالة لجمهورها قائلة :" ‏صباح الخير من المستشفى بقولكم وحشتوني اوي وبحبك اوي خمسة امووواه".



فيفي عبده

وتفاعل جمهور فيفي عبده معها بعد نشر الصورة، متمنين لها الصحة والشفاء العاجل، فجاءت التعليقات كالتالي :" حمد الله علي سلامتك يافوفا ربنا يكمل شفاكي علي خير يااارب"، "ربنا يشفيكي يا فوفا".

وكانت عزة مجاهد – ابنة الفنانة فيفى عبده – أعلنت خروج والدتها من غرفة العمليات بعد إجرائها عملية جراحية وطالبت الجمهور بالدعاء لها، حيث نشرت عزة صورة لوالدتها من غرفة العمليات على حسابها بموقع فيس بوك وكتبت: "الحمد لله أمي لسه خارجة من العمليات حالا اللهم يتمم شفاكي شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامة يا رب".

وأعلنت النجمة فيفى عبده عن إجرائها عملية جراحية الإثنين الماضي، موضحة أن هذه العملية ستستغرق ساعتين، مؤكدة أن هذه العملية بسبب تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية.

ونشرت النجمة فيفى عبده فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" قالت فيه:"حسبى الله ونعم الوكيل فى الشاب اللى أدانى حقنة غلط"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها، خاصة وأن العملية سيتم إجراؤها صباح اليوم، حيث علقت :"أرجوكم أدعولى بحق الشهر الفضيل، قبل كدة كانوا بيطلعوا عليا شائعات، لكن دلوقتى جد، أنا بقولكم أدعولى، وكل سنة وأنتم طيبين".