نوال الزغبي الغائبة عن شارات رمضان هذا العام.. حاضرة بقوّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تغيب النجمة اللبنانية نوال الزغبي هذا العام عن شارات المسلسلات الرمضانية، بعد أن شاركت في السنوات الماضية بغناء شارات لأبرز المسلسلات العربية.

ورغم غيابها عن غناء شارات المسلسلات في السباق الرمضاني 2021، كانت نوال الزغبي حاضرة بقوّة في الأيام الماضية من خلال الشارات التي قدّمتها في العامين الماضيين وأبرزها أغنيتي “الناس العزاز” و”اتحاربت” اللتين تداولهما عدد كبير من “فانز” النجمة الذهبية معربين عن مدى تعلقهم بهذه الأغنيتين.

من جانبها علّقت نوال الزغبي على هذا الموضوع من خلال ردّها على أحد المتابعين الذي قال لها على موقع “تويتر”: “يا ريت لو اسمك زيّن شي مسلسل بشي تتر مميز، بس بعدنا اصلًا عم نتعاطى جرعات من #الناس_العزاز و #اتحاربت”، فأجابته قائلةً: “مش ضرورة كل سنة غني تيتر مسلسل… انا والفانز حاطين هالاغنيتين ومنسمع فيون”.

وعادت نوال الزغبي ونشرت تغريدة تضمنت كلمات شارة مسلسل “الناس العزاز”، وكتبت: “الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة ناس ما يتوصفوش بكلمة والامان بنا اختفى وملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا اندال بامتياز”، فنالت تغريدتها تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.