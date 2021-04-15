يارا تغني شارة مسلسل “كله بالحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تشارك النجمة اللبنانية يارا في السباق الرمضاني هذا العام من خلال غناء شارتين الأولى لمسلسل “كله بالحب” وتحمل نفس الاسم، والثانية يعنوان “آه عالمكتوب” لمسلسل “ولاد العم”.

وطرحت يارا في الساعات الماضية أغنية مسلسل “كله بالحب” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.

وكانت يارا قد طرحت منذ أيام شارة المسلسل المغربي “ولاد العم”. والأغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان “آه عالمكتوب”، من كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق لحجيلي ومادارا، وإشراف عصام حميش، وانتاج Cedarsart & Spectop.

يشار إلى أن مسلسل “كله بالحب”، بطولة الفنانة زينة، وصابرين، وهالة فاخر، ومصطفى درويش، ومحسن منصور، وريم البارودي، وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.