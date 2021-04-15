هاني شاكر: “شيرين ليست مطربة مصر الأولى”.. وجمهور أنغام يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رفض الفنان المصري هاني شاكر إطلاق لقب “فنانة مصر الأولى” على مواطنته شيرين عبد الوهاب.

واعتبر هاني شاكر خلال حلوله ضيفًا على برنامج “شيخ الحارة” مع إيناس الدغيدي، أن شيرين عبد الوهاب لا تُعد مطربة مصر الأولى من وجهة نظره.

وأضاف قائلًا: “فين أنغام مثلا، فين آمال ماهر، أنا بحبهم هما الثلاثة، هما الثلاثة أحسن من بعض، بيغنوا أحسن مني”.

واختتم هاني شاكر كلامه عن نجمات الغناء في مصر، مشيرًا إلى أنه يرى أن “أنغام مركزة أكتر في الشغل، فالتركيز في الشغل والإخلاص فيه كله بالنسبة لي بياخد نقط، مش بس حلاوة الصوت بس.

كلام هاني شاكر أحدث ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديدًا بين جمهور الفنانتين شيرين عبد الوهاب وأنغام، وهو ما أشعل مجددًا الخلاف حول من تستحق بينهما أكثر لقب “فنانة مصر الأولى”.