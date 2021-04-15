فن ومشاهير

أحداث تقلب القصة.. الكشف عن أسرار السرداب ومفاجآت القصر في “مارغريت”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة ساعة واحدة مضت التعليقات على أحداث تقلب القصة.. الكشف عن أسرار السرداب ومفاجآت القصر في “مارغريت” مغلقة

متابعة بتجــــــــرد: في دراما مليئة بالتشويق، تستمر حلقات مسلسل “مارغريت” للكاتبين علي ومحمد شمس والمخرج باسل الخطيب على MBC1.

وتشهد الحلقة الثالثة من العمل سلسلة من الأحداث التي تقلب القصة، حيث يبدأ لغز السرداب الذي أحكمت مارغريت (حياة الفهد) إقفاله بالتكشف، وهو ما يثير اهتمام سالم (بشار الشطي).

كما نكتشف أن مارغريت لديها مخطط لتزويج صهرها فواز (حمد العماني)، زوج ابنتها المياسة (هبة الدري)، من آسيا (نور الشيخ) ابنة مزيد (حسن البلام). فما السبب وراء ذلك؟ ولماذا تحكم مارغريت على ابنتها الصغرى بالطرد من القصر؟

يعرض مسلسل “مارغريت” على MBC1، الخميس 15 نيسان/أبريل 2021، في تمام الساعة11  بتوقيت ، كما تعرض كل حلقة على منصة “شاهد VIP” قبل 24 ساعة من عرضها على MBC1.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا