بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة ساعة واحدة مضت التعليقات على أحداث تقلب القصة.. الكشف عن أسرار السرداب ومفاجآت القصر في “مارغريت” مغلقة

متابعة بتجــــــــرد: في دراما مليئة بالتشويق، تستمر حلقات مسلسل “مارغريت” للكاتبين علي ومحمد شمس والمخرج باسل الخطيب على MBC1.

وتشهد الحلقة الثالثة من العمل سلسلة من الأحداث التي تقلب القصة، حيث يبدأ لغز السرداب الذي أحكمت مارغريت (حياة الفهد) إقفاله بالتكشف، وهو ما يثير اهتمام سالم (بشار الشطي).

كما نكتشف أن مارغريت لديها مخطط لتزويج صهرها فواز (حمد العماني)، زوج ابنتها المياسة (هبة الدري)، من آسيا (نور الشيخ) ابنة مزيد (حسن البلام). فما السبب وراء ذلك؟ ولماذا تحكم مارغريت على ابنتها الصغرى بالطرد من القصر؟

يعرض مسلسل “مارغريت” على MBC1، الخميس 15 نيسان/أبريل 2021، في تمام الساعة11 بتوقيت السعودية، كما تعرض كل حلقة على منصة “شاهد VIP” قبل 24 ساعة من عرضها على MBC1.