فيديو| مايا دياب عن فضل شاكر: "قاتل ولو أنا قاضي هحكم عليه بالإعدام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن استيائها مما وصل إليه الفنان فضل شاكر، مؤكدة أن حياته تحولت من المحبة وحب الجمهور إلى انحراف لطريق مغاير للطبيعة البشرية.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "العرافة" المذاع عبر قناة المحور، من تقديم بسمة وهبة: "راح في اتجاه خاطئ مذل بشع قاتل، أنا شايفاه قاتل مع احترامي وتحفظي هقول إن أنا اليوم بترك للقضاء اللبناني الحكم".

وتابعت: "أنا بجاوب كإنسانة بتقول عن إنسان كان يضرب بيه المثل بإحساسه لو كنت القاضي كنت هحكم عليه بالإعدام لو فيه بلبنان إعدام".

برنامج "العرافة" برنامج حواري جرئ تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف "العرافة" عن أسرار وكواليس تذاع لأول مرة.