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نوران أبو طالب تحيي حفلاً غنائيًا بدار الأوبرا 30 أبريل الجارى

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القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة نوران أبو طالب حفلاً غنائيا يوم 30 أبريل الجاري على مسرح النافورة داخل دارالأوبرا المصرية، ضمن سهرات رمضان الذى يحييها عدد من نجوم الغناء، ومن المقرر أن تقدم نوران مجموعة من أشهرأعمالها الغنائية التراثية والمعاصرة .

وطرحت منذ فترة المطربة نوران أبوطالب، أغنية بعنوان قلب الأم حكاية من كلمات أحمد حازم وألحان سامر جورج وتوزيع موسيقي إيهاب خالد فوزي، بمشاركة يوسف فوزي على الساكسوفون.

الأغنية في إطار المشاركة لمواجهة بـ"خليك بالبيت" والتي تشجع الجميع على إلتزامهم المنزل من أجل السلامة العامة.

ونوران أبو طالب مارست أنواع مختلفة للموسيقى منذ الصغر، بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروضا فنية بمصروالأردن، شاركت في تلحين عدد من أعمالها كما شاركت في مهرجانات دولية لموسيقي الجاز ونالت استحسان الجمهور .

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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