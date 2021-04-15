شكرا لقرائتكم خبر عن نوران أبو طالب تحيي حفلاً غنائيًا بدار الأوبرا 30 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة نوران أبو طالب حفلاً غنائيا يوم 30 أبريل الجاري على مسرح النافورة داخل دارالأوبرا المصرية، ضمن سهرات رمضان الذى يحييها عدد من نجوم الغناء، ومن المقرر أن تقدم نوران مجموعة من أشهرأعمالها الغنائية التراثية والمعاصرة .

وطرحت منذ فترة المطربة نوران أبوطالب، أغنية بعنوان قلب الأم حكاية من كلمات أحمد حازم وألحان سامر جورج وتوزيع موسيقي إيهاب خالد فوزي، بمشاركة يوسف فوزي على الساكسوفون.

الأغنية في إطار المشاركة لمواجهة كورونا بـ"خليك بالبيت" والتي تشجع الجميع على إلتزامهم المنزل من أجل السلامة العامة.

ونوران أبو طالب مارست أنواع مختلفة للموسيقى منذ الصغر، بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروضا فنية بمصروالأردن، شاركت في تلحين عدد من أعمالها كما شاركت في مهرجانات دولية لموسيقي الجاز ونالت استحسان الجمهور .