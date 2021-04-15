شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات فيلم The Marksman واقترابه من 22 مليون دولار رغم الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم The Marksman من إضافة مليون دولار أمريكى جديد إلى مجمل إيراداته لتصل إلى 21 مليون و 638 ألف دولار أمريكى، بعد طرحه فى 15 يناير الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 15 مليون و224 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 6 ملايين و 413 ألف دولار أمريكى فى مختلف دول العالم.

وإلى الآن، لم يصل فيلم The Marksman إلى عدد من دور العرض بـ جميع الدول حول العالم، بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذى أدى إلى إغلاق عدد من السينمات حول العالم من جديد بسبب الموجات الإضافية، للفيروس الذى انتشر منذ حوالى العام حول العالم.

يدور فيلم The Marksman حول مربى ماشية على حدود أريزونا، الذى يصبح بالصدفة المدافع غير المتوقع عن صبى مكسيكى يفر، من قتلة العصابات الذين لاحقوه إلى الولايات المتحدة.

ويقوم ببطولة فيلم The Marksman ليام نيسون، جاكوب بيريز، هاري مالدونادو، تيريزا رويز، ألفريدو كيروز، شون أ. روساليس، خوسيه فاسكيز، خوان بابلو رابا، انطونيو ليبا، كلارك سانشيز، أليكس نايت، ديلان كينين، العمل من إنتاج شركة Open Road Films.

جدير بالذكر أن آخر أفلام الممثل ليام نيسون هو بطولته لفيلم "Honest Thief" والذى شهد مشاركة لكلاً من كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذي شارك في تأليفه مع ستيف ألريش.