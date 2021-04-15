شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لأدعية أحمد سعد الدينية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب أحمد سعد من تسجيل عدد من الأدعية الدينية الجديدة، حيث يقدم سعد 5 أدعية "ديو"، الأول يحمل اسم "بنده عليك" مع وائل الفشنى، والثاني "بتصبر بيك" مع الشيخ إيهاب يونس، والثالث "الله يا الله" مع الشيخ محمود هلال.

أما الرابع "رزقى عليك" مع علي الهلباوى، والخامس "الأذان" مع الشيخ عبد الله الجولى، بينما يقدم دعاء منفرد بعنوان "يالله "، والأدعية من كلمات محمد عبد الحميد، وألحان وتوزيع شريف الوسيمي، ومن المقرر أن يتم طرح الأدعية علي مدار شهر رمضان الجاري.