شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغانى تامر حسنى بمسلسل "نسل الأغراب" بتوقيع هيثم نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغنى النجم تامر حسنى عدد كبيرمن الأغانى فى أحداث مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة والذى يتم عرضه بشكل حصرى على قناة on، حيث يصل عدد أغانيه إلى 9 يتم توزيعهم خلال الحلقات، وهي كالتالي 3 أغنيات من كلمات هيثم نبيل، و2 من كلمات ساره سعيد، 3 من كلمات كريم سامى، وأغنية من كلمات مشتركة بين هيثم نبيل وكريم سامى وتوزيع الموسيقي محمد العشى، وتحمل أسماء الأغانى ما يلي "نسل الأغراب"، "نفس المكان"، "متكابرش"، "يادى الترحال"،"صوت الحق"،" الحيرة"، "كيف الديابة"، "فرعون"، "يا ولدى".

وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية.

"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.