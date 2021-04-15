مايا دياب تهنئ رامي عياش على "2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة مايا دياب، على تهنئة الفنان رامي عياش على مسلسله الجديد "2020 ".

وكتبت "مايا" عبر حسابها الرسمي على تويتر: "أنت فنان بكل شيء، وبيليق بك كل شيء.. مبروك إطلالاتك الخاصة بمسلسل 2020 ".

ورد "عياش" على رسالتها، قائلا: "مايا الغالية بحبك من قلبي.. شكرًا يا غالية".

مسلسل "٢٠٢٠" من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر، بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي، وكارمن لبّس، وفادي إبراهيم، وفادي أبي سمرا، ويوسف حداد، وطوني عيسى، ووسام صليبا، وأسامة المصري، وحسين مقدم، ورولا بقسماتي، وجنيد زين الدين، وماريتا الحلاني، وضيف شرف المسلسل الفنان رامي عياش.