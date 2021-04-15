محي إسماعيل ضيف قصر السينما اليوم وعرض فيلم "الكنز ٢"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستضيف قصر السينما غدا الخميس الفنان الكبير محي إسماعيل خلال الندوة التي يقيمها القصر ويديرها الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما.

من ناحية أخري سيتم عرض فيلم "الكنز 2 " لجمهور قصر السينما عقب ندوة الفنان محي إسماعيل.

من جانبه صرح الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم أنه سيتم عرض مسرحية "مانيكان" وهي من إنتاج قصر السينما ومدتها ٢٠ دقيقة وهي من بطولة ذوي القدرات الخاصة "الصم والبكم" ومن تأليف وإخراج ياسر بدوي.

الجدير بالذكر أنه سيتم إقامة معرض فوتوغرافيا بعنوان "بورتريه نجوم السينما المصرية" لمدير التصوير الكبير كمال عبدالعزيز وذلك ببهو القصر ومتحف ذاكرة قصر السينما.