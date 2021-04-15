شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائيات تظهر لأول مرة فى دراما رمضان 2021..كريم عبد العزيز وأحمد مكى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتميزسباق مسلسلات رمضان 2021 بالمنافسة القوية بين عدد كبير من المسلسلات والتي يقوم ببطولتها نجوم من العيار الثقيل، كما يشهد اجتماع ثنائيات فنية تجمعهم الدراما لأول مرة على الشاشة الصغيرة بين عدد من نجوم ونجمات الفن، وبعض هذه الثنائيات قد تقابل من قبل ولكن عبر شاشة السينما، والبعض الأخر يتقابل لأول مرة في عمل فنى واحد وهو ما يثير فضول وحماس الجمهور لمعرفة أحداث العمل والشخصيات، وأبرز الثنائيات:

"كريم عبد العزيز وأحمد مكى"

يشهد رمضان تعاون النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكى لأول مرة في عمل درامى واحد من خلال مسلسل الاختيار2، والذى يتناول بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض على قناتى ON و ON دراما.

"أحمد عز وهند صبرى"

النجمان اللذان بدأ مشوارهما الفني معا قبل 20 عام من خلال فيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001، ثم اجتمعا مرة أخرى في فيلم "كيرة والجن"، يجددا تعاونهما ولكن لأول مرة من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسل "هجمة مرتدة"، وهو واحد من الأعمال التى يجسد مَلحَمة بُطولية حقيقية كشفت عنها المخابرات العامة المصرية، بطولة أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وهشام سليم ونضال الشافعي وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي ومحمد عادل وخالد أنور، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، يعرض حصريا على قناة DMC.

"أحمد السقا وأمير كرارة"

تقابل النجمان من قبل على شاشة السينما من خلال فيلم هروب إضطرارى، ولكنها المرة الأولى التي تجمعهما فيها الدراما من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وتدور الأحداث في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية، بطولة النجمان أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، فردوس عبد الحميد ودياب ونجلاء بدر وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش ومنة فضالي ومحمد علاء، تأليف وإخراج محمد سامى، يعرض حصريا على قناة ON.

"ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى"

الزوجان اللذان أثارا الكثير من الاهتمام بإعلان زواجهما العام الماضى، يشهد رمضان هذا العام أول لقاء فنى بينهما من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير"، والذى تدور أحداثه في إطار إجتماعى أكشن، والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى ،إنتاج شركة سينرجى، على شاشة ON.