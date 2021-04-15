شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة ٢.. ظهور كرارة وإمام فى ملحمة العريش وإصابة أحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2" والتي تحمل اسم "رد فعل" عرض 3 علميات بطولية بالتوازى، حيث جاء المشهد في شمال سيناء بمنطقة العريش، أحمد منسى – أمير كرارة - في طريقه إلى هيثم فتحي - محمد إمام - أحد أفراد الكتبة 103، بقوة الدعم بسبب الهجوم الإرهابى على الكمين، والمعركة التي تسمى بملحمة العريش، وبعد وصول منسى تم القضاء على التكفيريين وتنظيف الكمين.



أحمد منسى

وفى نفس الوقت، المشهد فى شمال سينار فى رفح، ومواجهة يوسف الرفاعى – أحمد مكى – وزميله أحمد فهمى لهجوم إرهابى، وسط منطقة سكنية، وصعوبة التعامل مع العناصر التكفيرية بسبب الأهالى، ويصاب أحمد فهمى بطلقة وسط التعامل مع العناصر التكفيرية ورغم الإصابة يصعد فوق أحد المنازل ويستمر في القتال.

وينقذ يوسف عددا من الأهالي من العناصر المختبئة في منازلهم وسط تعامل شديد من العناصر التكفيرية ويصاب في يده اليسرى ولكنه يكمل القتال حتى تم القضاء على التكقيريين، ولكنه يجد صديقه أحمد فهمي استشهد ويتأثر بفراقه، ويذهب إلى المستشفى بسبب إصابة يده، ويزوره صديق والده – أحمد حلاوة – للاطمئنان عليه ويطلب منه إخفاء الخبر عن والده.

أما المشهد الثالث فهو إبطال زكريا يونس – كريم عبد العزيز – محاول تفجير بالقرب من المحكمة الدستورية العليا في يوم حلف عدلى منصور اليمين، حيث يصل إلى التكفيرى الذى زرع العبوة، ويبطل خبير المفرقعات العبوة الناسفة بشجاعة كبيرة وبملابسه الملكية ويرفض وجود الضابط زكريا معه، ويستطيع إبطال العبوة الناسفة.



أحمد مكي

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



أحمد مكى وأحمد فهمى



أحمد مكي