شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة ٢ .. إبطال تفجير عبوة ناسفة بمنطقة المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، وتحمل اسم "رد فعل"، بوصول ضابط الأمن الوطنى زكريا يونس – كريم عبد العزيز - بصحبة قوة من الشرطة إلى مخزن في أطفيح، به عدد من العناصر التكفيرية ويتم التعامل معهم والقبض على بعضهم، وبعد البحث من خبراء المفرقعات لم يجدوا عبوة المفرقعات حيث يكشف أحد العناصر أن شخصا يدعى الشيخ حسن أخذ العبوة وغادر المكان.

يحدد زكريا مكان الشيخ حسن من خلال رقم تليفونه ويكتشف تواجده عند أبراج المعادى بجوار المحكمة الدستورية العليا، ويصل زكريا إلى الشيخ حسن ويقبض عليه قبل تنفيذ عمليته ويتم تمشيط المكان وإخلاء المنازل القريبة والبنزينة، ويذهب خبير المفرقعات لإبطال العبوة الناسفة بشجاعة كبيرة وبملابسه الملكية ويرفض وجود الضابط زكريا معه، ويستطيع إبطال العبوة الناسفة.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.