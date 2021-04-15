حورية فرغلي تتمنى قضاء رمضان في مصر: أخضع لجراحة رابعة قريبا (فيديو)

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية حورية فرعلي، إنها ستخضع لعملية جراحية رابعة، هي الأخيرة بعد يومين، لعلاج مشاكل في أنفها.

وطمأنت الفنانة حورية فرغلي جمهورها على صحتها موضحة أنها ستعود لمصر قريبا، مشيرة إلى أنها بعد إجراء العملية سيخبرها الطبيب متى ستتمكن من العودة إلى مصر، وسيكون هذا خلال 10 أيام.



وأكدت حورية خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم" الفضائية المصرية، أنها ستخضع لعملية جراحية رابعة هي الأخيرة بعد يومين، موضحة أنها بخير، وكانت تتمنى التواجد في مصر خلال شهر رمضان.

يذكر أن حورية فرغلي تتواجد منذ فترة في ولاية شيكاجو الأمريكية، وأجرت 3 عمليات جراحية في أنفها، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة.



