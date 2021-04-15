شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يعلن انتهاء تصوير "أحسن أب" بصورتين مع أسرة المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم الكوميدى، علي ربيع، الانتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد "أحسن أب" بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة، حيث نشر ربيع صورتين من آخر يوم تصوير على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فركش مسلسل أحسن أب بشكر كل الناس واحد واحد عملنا الى نقدر عليه علشان نبسطكو يا أجمل ناس فالدنيا يارب تتبسطوا".



فركش أحسن أب

مسلسل "أحسن أب" تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، ويعرض في 15 حلقة.

ويعرض مسلسل "أحسن أب" على قناة الحياة الحمراء يومياً الساعة 6:30 مساءً، ويعاد الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا، بينما يعرض على قناة الحياة دراما الساعة 7.55 مساء، والإعادة الأولى 4 صباحاً، والإعادة الثانية 2.30 مساء.



فريق عمل أحسن أب

شهدت أحداث الحلقة الثانية من المسلسل، ببحث بطل العمل الفنان على ربيع عن الطفل "زيكا" للاستعانة به فى الاشتراك فى مسابقة أحسن أب، ويذهب معه إلى أحد المولات لشراء ملابس جديدة له، ويدخل فى نقاش مع أحد البائعين بسبب غلاء الأسعار، ويتجه إلى صديقه الفنان خالد عليش ليستعين به فى استحمام الطفل وتغيير شكله، فى إطار كوميدى.