شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرحان يعيد للذاكرة أحداث ثورة 30 يونيو وما بعدها فى "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع المؤلف هانى سرحان، فى مسلسل "الاختيار 2"، الذى يتم عرضه على قناة ON، أن يتناول فى الحلقة الأولى بشكل متوازى الأحداث فى سيناء وفى القاهرة أثناء الفترة بعد بيان العزل عام 2013، والتى تعتبر من أصعب الفترات التى مرت بها البلاد من خلال شخصيتى المقدم زكريا يونس - كريم عبد العزيز- من الأمن الوطنى وضابط العمليات الخاصة الرائد يوسف الرفاعى -أحمد مكى، وأضح التحديات التى يتعرض لها الضابطين أثناء تأدية عملهما فى مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن.

هانى سرحان

وشهدت الحلقة الأولى من الاختيار 2، ظهور شخصيات من الجزء الأول مثل أحمد منسى والذى جسد دوره أمير كرارة، وهشام عشماوى الذى جسد دوره أحمد العوضى، ومحمد فراج كضيف شرف فى مشهد مميز نال استحسان وإشادة الجمهور، وفى الحلقة الثانية استطاع هانى سرحان مع المخرج بيتر ميمى، الجمع بحرفية عالية الجمع بين 3 مشاهد فى وقتٍ واحد، مشهد إبطال المتفجرات، ومشهد الهجوم على معسكر الضابط يوسف، ومشهد الهجوم على كمين للقوات المسلحة بسيناء، لتسير جميع الأحداث بالتزامن وتنتهى بانتصار القوات المسلحة والداخلية على كل الأصعدة، والنجاح فى التصدى للإرهاب والتكفيريين.

هانى سرحان وأحمد مكى وبيتر ميمى

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



هانى سرحان وكريم عبد العزيز

هانى سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصرى، استطاع أن يفرض نفسه فى سوق الدراما المصرية خلال مسلسل "الأب الروحى" بجزئية الأول والثانى، كما كتب سيناريو مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال وتواجد به فى دراما رمضان لأول مرة، وكرر التعاون بعده مع ياسر جلال فى مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، ودار فى زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر فى أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات.