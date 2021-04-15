شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة 2.. غزل تطلب الطلاق من عابد ويضربها علقة موت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "اللى مالوش كبير" بضرب عابد "خالد الصاوى" لزوجته غزل "ياسمين عبد العزيز"، وضرب رأسها فى الزجاج حتى سالت دماؤها ثم تركها تبكى بمفردها تتألم من الوجع.

وخلال الأحداث يأتي عماد "أحمد الرافعى" شقيق غزل يزورها ليطمئن عليها وتخبره أن زوجها كل يوم يضربها ويهينها هي وعائلتها وتستنجد به، ولكن لا يبالى ويقول لها "الشتيمة مابتلزقش كلنا بنتشتم ده عابد تيمور وانتى مفروض تبقى مبسوطة وتشكرى ربنا إنه بعتلنا عابد يطلعنا من اللى كنا فيه".

وفى مشهد آخر يتحدث الخديوى "أحمد العوضى" مع زوجته قدرية "دينا فؤاد" ويبلغها بغضبه الشديد منها بسبب ذهابها للشيوخ وأنها تصدق فى السحر، مطالبا إياها بالتوقف عن الذهاب لهم، ثم يذهب الخديوى ليكسر محل المعلم سيد الجزار وضربه بعدما تنمر على ابنه وشتمه فى ضهره.

وتطلب غزل الطلاق من زوجها عابد بسبب ضربها وإهانتها، ليجن جنونه ويضربها علقة موت ويتركها ويذهب للنوم، لتدخل عليه غزل وتمسك مقص في يدها للانتقام منه وقتله، وتنتهى الحلقة ماذا سوف تفعل غزل؟ هذا ما ستكشفه الحلقة المقبلة.







ياسمين و خالد



ياسمين و خالد

مسلسل اللى ملوش كبير يعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحاً و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.