كارمن لبّس تشيد بمسلسل “للموت”: روعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عادت الممثلة اللبنانية كارمن لبّس إلى الساحة التمثيلية بقوة وزخم في ظل مشاركتها بمسلسل 2020 لهذا العام بدور بارز.

وباركت لبّس لزملائها بالأعمال الدرامية التي تعرض في رمضان وخصّت مسلسل للموت بالإشادة وكتبت على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي:

“مبروك لكل الأعمال يلي انطلقت، كلها بتكبر القلب، ومبروك مسلسل للموت الشخصيات واضح مكتوبة روعة مبروك كلكن رائعين، نادين جابر ماغي بو غصن، باسم مغنية، دانييلا رحمة، محمد الأحمد وكارول عبود شو بحب احضرك”.

يذكر أن كارمن لبّس تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل عشرين عشرين وتجسد شخصية مختلفة تماماً عن سابقاتها إذ تلعب دور سيدة شعبية اسمها “رسمية” تملك متجراً للخضار وتساعد في تجارة الممنوعات.

وتلقّت لبّس عدداً كبيراً من الإشادات التي أثنت على أدائها المحترف للدور، وما كان منها إلّا أنّ شكرت جمهورها العربي، وكتبت: “لو تعرفوا قديش سعيدة بأصداء أول حلقة من 2020، وعن شخصية “رسمية”. الحمد لله يا رب، وانشالله يلي جايي بعد أحلى وأقوى. بحبكن”.