شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: أقدم أكثر من أغنية فى "الاختيار 2" تكريما لشهداء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد سعد، أنه سعيد بمشاركته فى الجزء الثانى لمسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، لافتا إلى أنه شرف كبير لأى فنان أن يشارك فى هذه الملحمة الوطنية.

وتابع سعد فى تصريح له: غنائى فى المسلسل ليس مجرد عمل أقدمه لكنه شعور بكل شهيد، مؤكدا أنه يغنى لأبطال حقيقين وليس لقصص أسطورية، لذا فالكلمات كانت تخرج من القلب وقد قمت بإعادة تسجيل الأغنية أكثر من مرة لتخرج بهذا الشكل ولاقت صدى واسعا من قبل الجمهور وكانت ردود الأفعال مبهرة بالنسبة لى.

وكشف سعد، أنه يقدم أغانٍ أخرى فى الاختيار سيتم الإفصاح عن تفاصيلها خلال الحلقات المقبلة، مشيرا إلى أن الكينج محمد منير يقدم هو الآخر عمليين غنائيين خلال حلقات العمل، وهذا أمر يشرفنى لأننى أشترك معه فى تقديم أغانى هذا العمل الذى يشاهده الملايين فى مصر وخارجها.

واختتم سعد: أتمنى أن أكون قد وفقت فى ظهورى بأغانى الاختيار، وأن أكون قدر المسئولية التى وضعت فيها للمشاركة فى هذا العمل المهم.