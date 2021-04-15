شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 2.. ظهور إياد نصار وتكليفه بقضية تخابر الرئيس السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، والتي تحمل اسم "رد فعل" حيث يعود الضابط زكريا – كريم عبد العزيز - إلى منزله ليظهر مشهد حلف عدلى منصور يمين رئاسة الجمهورية، ويلتقى زكريا زوجته نادية – إنجى المقدم – التى تعاتبه على انشغاله عنها طوال الوقت ولكنها تلتمس له العذر بسبب طبية عمله والمرحلة الحرجة التي تمر بها البلد.



زكريا وزوجته نادية

يظهر الضابط مبروك – إياد نصار – في مبنى الأمن الوطنى، ويقابل اللواء الذى يجسد دوره رياض الخولى، ويتم الكشف أن مبروك كان ضابطا في الأمن الوطنى وتم نقله وقت حكم الإخوان بسبب ذكائه وخوفهم منه، ليعود مرة أخرى ويتم تكليفه بقضية تخابر الرئيس السابق محمد مرسى، بدأ العمل على جمع المعلومات والتحريات اللازمة في القضية، ويأتى زكريا ويقابله ويرحب بعودته إلى الجهاز مرة أخرى.

المشهد يذهب إلى اعتصام رابعة العدوية واتفاق عناصر الإخوان بقيادة الشيخ همام عطية – محمد علاء - على الجهاد وحرق الكنائس والقيام بالعمليات الإرهابية داخل القاهرة وليس في سيناء، كما يتفقوا على الاغتيالات لعناصر الشرطة.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة الثانية



الاختيار 2 الحلقة الثانية



رياض الخولى



اياد نصار