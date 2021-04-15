شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي توجه رسالة تهنئة بمناسبة شهر رمضان بلغة الإشارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة يسرا اللوزي، رسالة تهنئة إلى العالم العربي والإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ولكن بطريقة مختلفة اعتمدت فيها على التهنئة باستخدام لغة الإشارة للصم والبكم، وشاركت يسرا اللوزي رسالة التهنئة على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم".

وفى وقت سابق، وجهت الفنانة يسرا اللوزى الشكر إلى جمهورها ورسائل الدعم والحب والاهتمام بقضية الإعاقة والتنمر، عقب وصفها أحد المتابعين على إنستجرام بأنها "أم الطرشة"، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها أم لطفلة صماء ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة وتعتمد على نفسها.



يسرا اللوزى توجه التهنئة

وكتبت يسرا اللوزى، عبر حسابها بموقع إنستجرام: "شكرا على كل رسائل الدعم والحب والاهتمام بقضية الإعاقة والتنمر، أعتذر عن عدم تمكنى من الرد على كل المكالمات والرسائل والمداخلات التليفزيونية.. أرجو قبول اعتذارى".

وكانت النجمة يسرا اللوزي لقنت درسا فى فنون الرد والأخلاق على أحد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وصفها بأنها "أم الطرشة"، وذلك عقب حلقتها فى برنامج "معكم" على قناة CBC مع الإعلامية منى الشاذلى، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها أم لطفلة صماء ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة وتعتمد على نفسها بدون أن تكون عبئا على أحد، مقدمة توعية بخصوص مصطلح "الطرش".

وأضافت يسرا اللوزي: "شكرًا على ذوق حضرتك، أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم، ثانيًا أحب أعبر عن فخرى بكونى والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".