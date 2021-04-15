شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 2 .. معركة بين عساف وغفران الغريب فى أول لقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON بذهاب حمزة "أحمد مالك" وأخوه سليم "أحمد داش" إلى عساف "أحمد السقا"، ويرفع حمزة السلاح في وجه عساف لقتله، ليحضر غفران "أمير كرارة" وتكون المواجهة الأولى بين عساف وغفران بعد خروج الأول من السجن وقضائه 20 سنة عقوبة.



نسل الأغراب الحلقة الثانية

يسأل غفران عساف عن والدته، فيرد عساف بأنه إذا كانت على قيد الحياة أو قتلها لن يستطيع غفران عمل أي شيء، ويسأله غفران هل تريد حمزة وجليلة مقابل معرفته بمكان والدته، ويكشف عساف أنه قتل والد غفران ونفس الأمر غفران قتل والد عساف، وتبداً معركة كبيرة بين الثنائي حتى تحضر المباحث بقيادة الرائد على، الذى يفض المعركة ويأمر بالقبض عليهما وسط تهديدات من حمزة لخاله حمزة.

يتجمهر أهل البلد أمام قسم الشرطة ويهتفون بصوت عالى غفران الغريب ويصل رجالة غفران والعمدة "إدوارد" ليخرج لهم الرائد على رئيس المباحث ويتحدث معهم وأن المقبوض عليهما ولاد عمه، حيث إن غفران ولد عمه وزوج أخته، وعساف ولد عمه، وأنه يطبق القانون والعدل، ويخبرهم بأن غفران سيخرج، وكذلك عساف سيخرج ولكن بعدما يتحدث معهما، ويطلب من أهل البلد مغادرة المكان.



احمد السقا

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.



أمير كرارة



امير كرارة قبل معركته مع احمد السقا



معركة عساف وغفران الغريب



غفران الغريب