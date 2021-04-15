شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 2 .. زواج باسل الخياط وأروى جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا، والذى يعرض على قناة cbc، طوال شهر رمضان، بدخول يسرا "مريم" فى نوبة بكاء شديدة بسبب طرد ابنتها جميلة عوض "تمارا" لها من حفل عيد ميلادها، وتتذكر مريم مواقف مؤلمة بينها وبين طليقها عزيز "رشدى الشامى".

وخلال الحلقة تقوم تمارا "جميلة عرض" بمخطط لصديقتها لتخرب حياتها وتترك خطيبها وتهددها بالفيديو التى صورته لها وهى تغيير ملابسها فى حفل عيد ميلادها.

وتوالت الأحداث بزواج أروى جودة وباسل الخياط "يوسف"، وتبين أن عدم ذهاب مريم "يسرا" لحفل الزفاف جاء بسبب أنها زوجة باسل الخياط، وأروى جودة الزوجة الثانية له.

يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعى وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.



الحلقة 2 من مسلسل حرب أهلية (1)



الحلقة 2 من مسلسل حرب أهلية (2)



الحلقة 2 من مسلسل حرب أهلية (3)



الحلقة 2 من مسلسل حرب أهلية (4)



الحلقة 2 من مسلسل حرب أهلية (5)