محمد إمام يظهر في “الاختيار 2” بمشهد قديم.. وهكذا علق!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “الاختيار 2” الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2021، الكثير من الأحداث المثيرة والمعارك الطاحنة بين القوات المسلحة والشرطة المصرية، وبين الجماعات الإرهابية.

واستعان صناع الجزء الثاني من المسلسل ببعض المشاهد من الجزء الأول، حيث ظهر الفنان محمد إمام وأمير كرارة خلال المشهد الذي يرصد لحظة تعرض كمين في مدينة العريش بشمال مصر، إلى هجوم من قبل الإرهابيين.

وفي هذا المشهد قام النقيب فتحي الذي يجسده محمد إمام بطلب المساعدة، قائلا الجملة الشهيرة: “محتاجين دعم بسرعة في رجالة ماتت والباقي في السكة”، قبل أن يقوم باحتضان إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، لينفجر بهما الحزام، ليفتدي به باقي أفراد الكمين.

وعلق محمد إمام على الاستعانة بالمشهد الخاص به في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، قائلاً: “سعيد إن المشهد اللي عملته في مسلسل الاختيار 1 بعد ما قلب الدنيا وقتها يتعرض جزء منه في أول حلقة من الاختيار٢”.

وأعرب عن أمنيته أن يستمر عرض المشهد الخاص به في المسلسل في الجزء الثالث من الاختيار، مضيفاً: “عقبال ما يظهر في الجزء التالت ان شاء الله.. النمر أول ما بيظهر يخض”.

مسلسل “الاختيار 2” بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأسماء أبو اليزيد وإنجي المقدم، ومراد مكرم ومحمد علاء، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض المسلسل على قناة أبوظبي يومياً طيلة شهر رمضان المبارك، الساعة 1:00 فجراً بتوقيت الإمارات والساعة 12 ليلاً بتوقيت السعودية.